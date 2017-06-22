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10:06, 22 Июня 2017

МЧС Карелии рассказало, что сейчас происходит на месте поиска подростков на Ладоге

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Спасательная операция возобновилась утром в полном объеме.

По данным МЧС Карелии, вечером 21 июня в связи с ухудшением погодных условий поисково-спасательные работы на Ладожском озере были приостановлены. После снижения ветра в ночное время были произведены работы по осмотру береговой линии и акватории залива.

С 8 часов утра 22 июня поисково-спасательные работы возобновлены в полном объеме. Наземной группировкой проводится осмотр береговой линии и акватории с применением плавсредств.

С помощью беспилотных летательных аппаратов и вертолетов МИ-8 проводится обследование акватории и прилегающей территории с воздуха. Также продолжаются работы под водой с привлечением водолазных расчетов, подводного аппарата "Фалькон" и гидролокаторов бокового обзора.

Для проведения поисково-спасательных работ задействованы подразделения Питкярантского и Сортавальского пожарно-спасательных гарнизонов, Специализированной пожарно-спасательной части, Карельской республиканской поисково-спасательной службы, Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда, Арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра", Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте и волонтеры.

В настоящее время к проведению поисковых работ привлечено 273 человека и 72 единицы техники. По состоянию на 8.00 погода на месте проведения работ благоприятствует поиску.

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