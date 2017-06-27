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10:27, 27 Июня 2017

МЧС обследовало более 90 км акватории Ладоги в поисках пропавших подростков

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На Ладоге спасатели обследовали почти 100 км акватории в поисках перевернувшихся на лодке подростков, сообщает ГУМЧС по Карелии.

"За период проведения поисково-спасательных работ плавсредствами спасателей и волонтеров было обследовано 91 кв. км акватории. Водолазными расчетами проведено 65 спусков под воду, обследовано 9,28 кв. км дна. Вдоль береговой линии обследовано более 64 км", - говорится в сообщении.

Во вторник в результате ухудшения погодных условий работы на открытой воде ограничены, авиация не привлекается. Поиск преимущественно проводится на суше, ведётся осмотр береговой линии и островной территории.

Напомним, вечером 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись. Судьба троих пока неизвестна, их поиски продолжаются.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

В перевернувшейся лодке находились 5 подростков: Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет, Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет.

Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей.

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