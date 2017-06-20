МЧС опровергло сообщение "КП", что на Ладоге якобы найдено тело девушки

ГУ МЧС по Карелии опровергло сообщение федерального СМИ о том, что на Ладоге якобы найдено тело девушки.

"Тело девушки найдено", - рассказал "КП" источник, знакомый с ходом поисков.

"Никакого тела не находили. Эта информация не соответствует действительности", - сказали "Столице на Онего" в МЧС.

Напомним, 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись, поиски остальных подростков сейчас продолжаются. Личности всех несовершеннолетних установлены. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным МЧС, двое подростков, которым удалось выбраться на берег, находятся под присмотром врачей в ЦРБ Сортавалы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.