09:37, 09 Июня 2017
МЧС получит первый в Карелии "гибрид" пожарной машины и "скорой помощи"
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Управление МЧС по Карелии планирует приобретение уникального для республики пожарно-спасательного автомобиля с медицинским модулем (ПСА-ММ).
Функционально это автомобиль быстрого реагирования: имеет мотопомпу и емкость с водой объемом 200 литров, пожарно-техническое вооружение и аварийно-спасательный инструмент.
Однако важнейшая его особенность – это возможность оказания первой медицинской помощи пострадавшим, а также их транспортировка в стационарные медицинские учреждения.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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