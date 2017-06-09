МЧС получит первый в Карелии "гибрид" пожарной машины и "скорой помощи"

Управление МЧС по Карелии планирует приобретение уникального для республики пожарно-спасательного автомобиля с медицинским модулем (ПСА-ММ).

Функционально это автомобиль быстрого реагирования: имеет мотопомпу и емкость с водой объемом 200 литров, пожарно-техническое вооружение и аварийно-спасательный инструмент.

Однако важнейшая его особенность – это возможность оказания первой медицинской помощи пострадавшим, а также их транспортировка в стационарные медицинские учреждения.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".