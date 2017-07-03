МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Карелии

В большинстве районов республики ожидаются сильные дожи и грозы.

Как сообщает ведомство со ссылкой на данные Гидрометцентра, 4 июля в большинстве районов ожидается ухудшение погодных условий: днём дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.