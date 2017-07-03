14:21, 03 Июля 2017
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Карелии
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В большинстве районов республики ожидаются сильные дожи и грозы.
Как сообщает ведомство со ссылкой на данные Гидрометцентра, 4 июля в большинстве районов ожидается ухудшение погодных условий: днём дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы.
Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.
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