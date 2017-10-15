МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Карелии

В большинстве районов республики в понедельник ожидаются сильные дожди, ветер с порывами до 15-17 м/с.

Как сообщает МЧС Карелии со ссылкой на данные Гидрометцентра, 16 октября прогнозируется ухудшение погодных условий: днем в большинстве районов дожди, местами сильные с усилением юго-восточного, южного ветра порывами до 15-17 м/с.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.

В МЧС рекомендуют жителям Карелии не приближаться к проводам, провисшим низко над землей, ограничить поездки на личном автотранспорте. Специалисты советуют также проверить готовность и выполнение предупредительных мероприятий на строительных объекта, не оставлять транспортные средства под слабо укрепленными рекламными конструкциями и большими деревьями, которые могут сломаться под напором ветра. Среди рекомендаций - ограничение выход всех видов плавсредств в акватории крупных водоемов.