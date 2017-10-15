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Новости. Общество
13:39, 15 Октября 2017

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Карелии

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В большинстве районов республики в понедельник ожидаются сильные дожди, ветер с порывами до 15-17 м/с.

Как сообщает МЧС Карелии со ссылкой на данные Гидрометцентра, 16 октября прогнозируется ухудшение погодных условий: днем в большинстве районов дожди, местами сильные с усилением юго-восточного, южного ветра порывами до 15-17 м/с.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.

В МЧС рекомендуют жителям Карелии не приближаться к проводам, провисшим низко над землей, ограничить поездки на личном автотранспорте. Специалисты советуют также проверить готовность и выполнение предупредительных мероприятий на строительных объекта, не оставлять транспортные средства под слабо укрепленными рекламными конструкциями и большими деревьями, которые могут сломаться под напором ветра. Среди рекомендаций - ограничение выход всех видов плавсредств в акватории крупных водоемов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
эдуард3
2017-10-15 14:22:19
У погоды нет плохой погоды.

Сегодня много выдал рифм и строчек.
И как всегда - уходят в пустоту.
Видать погода давит на читателей по Краю
Эмоции приближены к нулю.

Все лето было - жарких дне не помню.
Пугали - парниковый доконает нас эффект.
Я бросил колу пить и газировку.
Курить забросили - чтоб в жару не сильно пропотеть.

Надежды рухнули, тепло досталось всей Европе
На нас ветра холодные направлены теперь.
Про климатическое сверх оружие я как то слышал
А вдруг сейчас оно воздействует везде?!

Ответные шаги по телевизору возможно вижу?
Холодная война сменилась на погодный катаклизм.
Где белые, где красные - понять почти что не возможно
Но видно ясно пропасть - вставшую всем на пути.

Лишь уповаю я на ясновидцев
Они средь бурь увидели спасение в земле Российской всем.
И вера в лучшее мне придает терпения
И верой в лучшее - лишь счастлив человек!



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