МЧС сменило квадрат поисков подростков, пропавших в Карелии на Ладоге

Сотрудник МЧС Карелии, находящийся в Питкярантском районе, где 7 сутки ищут пропавших на Ладоге троих подростков, рассказал, как проходят поиски.

В минувшую субботу 24 июня вечером, по словам сотрудника МЧС, мобильный пункт МЧС вновь поменял место дислокации: теперь база разместилась непосредственно в Питкяранте.

"Здесь нам даже удобнее, - пояснили в МЧС, - расстояние до места поисковых работ 8 км по воде, ранее было 7 км, но в Питкяранте есть хорошая сотовая связь".

Также стало известно, что изменился и квадрат поиска потерявшихся подростков.

"Сотрудники ГИМС провели исследование по течению в том месте, где перевернулась лодка, и определили более точный квадрат поисков, - пояснили в МЧС, - прежнюю местность мы обследовали полностью".

По информации с места происшествия, на данный момент поисковые работы ведутся на поверхности воды и под водой.

"Волонтеры уехали, - сказал сотрудник пресс-службы МЧС Карелии, - работают спасатели МЧС, водолазы. В воздух поднимает 2 беспилотника, в понедельник будут работать вертолеты".

Напомним, вечером 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись. Судьба троих пока неизвестна, их поиски продолжаются.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

В перевернувшейся лодке находились 5 подростков: Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет, Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет.

Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей.