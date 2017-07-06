Мединского пригласят на открытие обновленной Национальной библиотеки Карелии

Реконструированную Национальную библиотеку республики планируют открыть в августе.

Как рассказал Артур Парфенчиков, реконструкция библиотеки ведется с 2009 года. Ее первый этап завершился в 2014 году, сейчас заканчивается второй.

"Почти 800 миллионов рублей затрачено на реконструкцию. Сейчас мы определяем для себя 27 июля - срок сдачи объекта. Мне представляется, что объект получается достойный, и в ближайшее время жители Карелии получат библиотеку мирового уровня", - сказал врио главы Карелии.

Гарантия на работы составит три года. Строительные работы практически все завершены, до конца месяца в новых помещениях установят новую мебель, разместить книжные фонды.

Врио главы Карелии сказал, что на открытие библиотеки, которое состоится в августе, обязательно пригласят министра культуры России Владимира Мединского.

После реконструкции Национальная библиотека будет оснащена современным библиотечным и компьютерным оборудованием, удобными и комфортными современными залами. В ходе реконструкции читательская зона увеличится в два раза: появятся большой читальный зал на 120 мест, новый читальный зал, конференц-зал на 150 мест, мультимедийный и компьютерный залы, лингафонный кабинет, выставочный зал, места для индивидуальной работы читателей, удобные зоны отдыха, литературная гостиная, музей библиотеки, кафе и зимний сад.