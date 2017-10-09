15:03, 09 Октября 2017
Медведь задрал человека на даче под Петрозаводском
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В Прионежском районе медведь напал на дачника прямо на участке.
В Прионежском районе медведь напал на дачника прямо на участке.
Происшествие произошло в понедельник. Мужчина жил на даче в кооперативе "Лесовод". Он услышал, как залаяли собаки и увидел, что на участок зашел медведь. Охотник сходил за ружьем и выстрелил в зверя, ранив его.
Медведь набросился на дачника. Соседи вызвали скорую помощь.
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