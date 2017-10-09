Медведь задрал человека на даче под Петрозаводском

В Прионежском районе медведь напал на дачника прямо на участке.

В Прионежском районе медведь напал на дачника прямо на участке.

Происшествие произошло в понедельник. Мужчина жил на даче в кооперативе "Лесовод". Он услышал, как залаяли собаки и увидел, что на участок зашел медведь. Охотник сходил за ружьем и выстрелил в зверя, ранив его.

Медведь набросился на дачника. Соседи вызвали скорую помощь.