Медведев поставил точку в разговорах о повышении пенсий работающим пенсионерам

Основные характеристики бюджета Пенсионного фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов не предусматривают индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Об этом сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Мы продолжим выполнять наши социальных обязательства, включая, естественно, выплату пенсий, различных пособий, оплату больничных листов, оказания людям бесплатной медицинской помощи. Бюджет Пенсионного фонда определен с учетом того, что все пенсии, за исключений пенсий работающих пенсионеров, будут проиндексированы на размер инфляции", — сказал Медведев.

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