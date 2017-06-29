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16:40, 29 Июня 2017

Медведев поставил точку в разговорах о повышении пенсий работающим пенсионерам

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Основные характеристики бюджета Пенсионного фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов не предусматривают индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Об этом сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Мы продолжим выполнять наши социальных обязательства, включая, естественно, выплату пенсий, различных пособий, оплату больничных листов, оказания людям бесплатной медицинской помощи. Бюджет Пенсионного фонда определен с учетом того, что все пенсии, за исключений пенсий работающих пенсионеров, будут проиндексированы на размер инфляции", — сказал Медведев.

Подробности – по ссылке.

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Комментарии

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2017-06-29 17:18:48
Первый раз соглашусь с димоном: или пенсия, или работа.
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