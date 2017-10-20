Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
16:11, 20 Октября 2017

Медведев потребовал срочно установить число обманутых дольщиков

По теме

Скандал в Олонце: турфирма так и не вернула людям деньги, а дело до сих пор не возбуждено
20.10.17 17:09
Avito назвал "абсолютно некорректным" заявление о мошенничестве на сайте
20.10.17 16:47
Союз журналистов рассказал, почему поддержал выдвинутую на пост детского омбудсмена Пальцеву
20.10.17 16:45
Все новости
Загрузка...

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил срочно составить точные списки пострадавших дольщиков и недостроенных домов.

"Нужны точные данные по оценке пострадавших, они очень сильно расходятся. В кратчайшие сроки нужно завершить пообъектный анализ проблемных домов", - указал председатель правительства на совещании по восстановлению прав участников долевого строительства, сообщает агентство ТАСС.

Глава правительства уточнил, что эту работу необходимо проводить вместе с регионами, Росреестром, Минстроем. 

Подробности – по ссылке.

По теме

Скандал в Олонце: турфирма так и не вернула людям деньги, а дело до сих пор не возбуждено
20.10.17 17:09
Avito назвал "абсолютно некорректным" заявление о мошенничестве на сайте
20.10.17 16:47
Союз журналистов рассказал, почему поддержал выдвинутую на пост детского омбудсмена Пальцеву
20.10.17 16:45
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
циник
2017-10-20 17:21:38
Надеюсь, число и фамилии обманувших, тобой уже установлено? Дело за малым?
циник
2017-10-20 16:22:09
Слоупок, мля.
кир
2017-10-20 16:18:12
Вы не знаете, а НКВД быстро нашел бы всех.
xxxxxxx
2017-10-20 16:14:04
Проснулся..мля..двигатель регресса ))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2017, 19:10
Скандал с участием Димы Билана произошел на съемках шоу "Голос"
19.10.2017, 21:30
Интимные фото одного из наставников шоу "Голос" шокировали интернет-пользователей (18+)
16.10.2017, 09:18
Еще не конец
16.10.2017, 12:10
Названа причина смерти актера Дмитрия Марьянова
16.10.2017, 09:41
Алиханову изменили суть обвинения в финале процесса
18.10.2017, 13:22
В Петрозаводске демонтируют детскую площадку "Каравелла", подаренную моделью Водяновой

Аналитика

Сегодня 11:09
Тема недели
"Был бы человек, а преступление найдется" 3
Сторона защиты попросила полностью оправдать Девлета Алиханова, так как в его деле нет ни состава, ни события преступления.
"Мы поддерживаем обе кандидатуры" 3
Сегодня 10:25
Ничего святого 14
18.10.2017 14:32
Качество под личным контролем: олонецкие молочные продукты – в новой упаковке и по действительно низкой цене
16.10.2017 10:20
Еще не конец 10
16.10.2017 09:18
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:43
Без политики
"Девятка" 1
Недавно мне предложили написать о колонии строгого режима №9, что находится в микрорайоне Птицефабрика. Недолго подумав, согласилась.
Проигранные игры 8
16.10.2017 11:12
О моей зарплате 16
12.10.2017 16:27
Конкуренция? Не думаю!
12.10.2017 14:44
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Вы пойдете в кино на "Матильду"?

Афиша

Сегодня в городе (14)
Геошторм
Салют-7
Сделано в Америке
Бегущий по лезвию 2049
Дом призраков
Голем
Аритмия
Заклятье. Наши дни
Заряжаемся на 100%
Тэд-путешественник и тайна Царя Мидаса
детям
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»