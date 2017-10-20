16:11, 20 Октября 2017
Медведев потребовал срочно установить число обманутых дольщиков
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил срочно составить точные списки пострадавших дольщиков и недостроенных домов.
"Нужны точные данные по оценке пострадавших, они очень сильно расходятся. В кратчайшие сроки нужно завершить пообъектный анализ проблемных домов", - указал председатель правительства на совещании по восстановлению прав участников долевого строительства, сообщает агентство ТАСС.
Глава правительства уточнил, что эту работу необходимо проводить вместе с регионами, Росреестром, Минстроем.
Подробности – по ссылке.
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