Медведев потребовал срочно установить число обманутых дольщиков

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил срочно составить точные списки пострадавших дольщиков и недостроенных домов.

"Нужны точные данные по оценке пострадавших, они очень сильно расходятся. В кратчайшие сроки нужно завершить пообъектный анализ проблемных домов", - указал председатель правительства на совещании по восстановлению прав участников долевого строительства, сообщает агентство ТАСС.

Глава правительства уточнил, что эту работу необходимо проводить вместе с регионами, Росреестром, Минстроем.

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