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14:30, 31 Мая 2017

Медведев призвал не допустить трагедий с гибелью детей, как это произошло в Карелии


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Необходимо не допустить повторения трагедий, связанных с гибелью детей во время летнего отдыха, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как отмечает РИА Новости, открывая селекторное совещание по вопросам организации летнего отдыха и оздоровления детей, председатель правительства отметил, что безопасность детского отдыха является ключевой темой в летний период.

"Ключевыми вопросами является тема безопасности, тема нормального, комфортного отдыха. Поездка в лагерь – это всегда отличная возможность отдохнуть, с друзьями познакомиться, узнать много нового. Но в то же время нужно, чтобы все это было организовано как следует, чтобы ничто не угрожало ни здоровью, ни, тем более, жизни детей", — заявил Медведев.

Глава правительства также обратил внимание на необходимость соблюдения санитарных норм, пожарных правил.

"У нас случаются проблемы, вы знаете, трагедии случаются. И в прошлом году это было. В общем, нужно сделать все, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций", — подчеркнул он.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

 

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