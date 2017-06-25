Медведев с женой тайно посетили мужской монастырь

Премьер-министр Медведев посетил Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь в сопровождении супруги Светланы.

В Лодейнопольском районе Ленобласти с визитом побывал премьер-министр Медведев. Второе лицо в государстве посетило Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь в сопровождении супруги Светланы и губернатора Дрозденко, сообщили 47news в обители.

Как стало известно, днем 24 июня мужской монастырь, расположенный в деревне Старая Слобода, посетил премьер-министр Дмитрий Медведев с женой. Компанию им составил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Сопровождал высокопоставленных гостей епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав.