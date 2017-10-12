Медведев: снятие наличных с анонимных карт и электронных кошельков будет запрещено

Премьер-министр отметил, что подобная практика не соответствует цивилизованным подходам во всем мире.

Снятие наличных по неименным пластиковым картам и электронным кошелькам будет запрещено. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, сообщает ТАСС.

"Эта практика не соответствует цивилизованным подходам, существующим во всем мире, движение денег здесь должно быть абсолютно прозрачным, соответствовать требованиям российского законодательства и конвенциям по борьбе с отмыванием капиталов. Поэтому снятие наличных по анонимным картам или по кошелькам будет запрещено", - сказал он.

Медведев отметил, что соответствующие изменения в закон о национальной платежной системе призваны навести порядок с оборотом денег при использовании анонимных электронных средств платежа.

"Эти инструменты (неперсонифицированные электронные кошельки и банковские карты - прим. ТАСС) часто используются для обналичивания денег, причем денег, имеющих преступное происхождение, отмываются капиталы, взятки таким образом дают. Проследить конечного получателя невозможно практически", - подчеркнул премьер-министр.