Медведи запугивают жителей деревень в Карелии

"Медведи, которые бродят в Медгоре (Пиндуши, Брюхово, Лумбуши, Кумсагуба, Лавасгуба, плюс кладбища - город и Лумбуши) – совсем не похожи на доброго и безобидного Мишку из мультика "Маша и медведь". Встреча с медведями в черте города и посёлков, пока оканчивается для жителей стрессом, испугом", - заявила в соцсетях медвежьегорский депутат Валентина Евсеева.

В этом году медведи облюбовали территорию деревни Брюхово, где жители и гости нос к носу сталкивались летом с двумя любопытными медвежатами, которых, судя по близкому рыку, охраняла медведица. Информация о встрече с медведями или со следами их недавнего присутствия поступала также от жителей Пиндуш и Медгоры, дачников Кумсагубы.

Евсеева обратилась к охотоведу, в полицию и надзорные органы. Вот ответ из Минсельхоза Карелии: "В рамках любительской охоты на бурого медведя в 2017 году на Медвежьегорский район выделена квота добычи в количестве 41 особи. С охотниками проведена работа и даны рекомендации по добыче животных, которые подходят к населённым пунктам. Данная проблема является сложной и не может быть решена только отстрелом животных. Появление медведей в населённых пунктах продолжится до тех пор, пока не будет решён вопрос с утилизацией бытовых отходов".