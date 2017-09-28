"МегаФон" представил новое позиционирование, призванное наглядно показать трансформацию компании от оператора связи к оператору новых возможностей. Важнейшая цель – стать для клиента лучшим выбором, надежным партнером, который предлагает именно то, что нужно, и тогда, когда нужно.

"МегаФон" начал масштабную трансформацию, в центре которой находятся "цифровые" клиенты – обладатели смартфонов, которые осознанно и регулярно пользуются мобильным интернетом. Первым шагом на этом пути стало создание инновационной тарифной линейки "Включайся!", созданной с учетом реальных интересов клиентов. Для выявления их потребностей компания использует такие современные инструменты, как анализ "больших данных" и машинное обучение в системах обслуживания клиентов. Вдохновляясь каждым из десятков миллионов клиентов, компания создает готовые технологичные решения, помогающие клиенту в повседневной жизни. Перемены затронут не только содержание, но и визуальную составляющую бренда – она станет ярче и наполнится новым смыслом.

"В современном мире мобильному оператору необходимо быть не только надежным, но еще и открытым, динамичным партнером. Мы хотим строить долгосрочные отношения с нашими клиентами, поэтому стремимся создать образ самого человечного оператора. Мы хотим воодушевить своих клиентов открывать и использовать все возможности, которые дает им их жизнь. Потому что все в этой жизни начинается с человека – его желаний, идей и планов. Музыка, спорт, любовь, успех, бизнес – первопричина всему мы сами. Наш новый слоган "МегаФон. Начинается с тебя" очень точно отражает изменение нашей философии и нашего подхода к построению оператора возможностей", – говорит Снежана Черногорцева, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям компании "МегаФон".

Новая коммуникационная кампания стартовала 12 сентября. Абоненты наверняка уже обратили внимание на яркий ТВ-ролик, где в главной роли выступила популярная исполнительница Ёлка при участии исполнителя Burito. В совместной музыкальной композиции популярные исполнители рассказывают о новом позиционировании компании. В новых рекламных кампаниях "МегаФона" стало больше динамики, оператор стал активнее использовать музыкальный формат: в двух последних кампаниях ("Мега-а-а-а-байты" и "Подарок к новому учебному году") уже используются музыкальные композиции, написанные специально для "МегаФона".

На правах рекламы