Мегафон назвал дороги в Карелии, которые планируется охватить мобильной связью

Региональный филиал компании "Мегафон" планирует в ближайшем будущем построить сотовые вышки на двух участках автодорог в Карелии, где до пока нет мобильной связи.

Об этом сообщил сегодня директор регионального филиала компании "Мегафон" Алексей Артемьев в парламенте Карелии на заседании "круглого стола" по вопросам развития сотовой связи.

Он также высказал свое мнение, при каком условии может ускориться строительство сотовых вышек вдоль трассы Петрозаводск-Суоярви.

В каких двух районах должна появится на трассах сотовая связь, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".