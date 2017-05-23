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16:28, 23 Мая 2017

Мегафон назвал дороги в Карелии, которые планируется охватить мобильной связью

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Региональный филиал компании "Мегафон" планирует в ближайшем будущем построить сотовые вышки на двух участках автодорог в Карелии, где до пока нет мобильной связи.

Об этом сообщил сегодня директор регионального филиала компании "Мегафон" Алексей Артемьев в парламенте Карелии на заседании "круглого стола" по вопросам развития сотовой связи.

Он также высказал свое мнение, при каком условии может ускориться строительство сотовых вышек вдоль трассы Петрозаводск-Суоярви.

В каких двух районах должна появится на трассах сотовая связь, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Судья
2017-05-23 16:40:22
"и мы постараемся совместно с госкомитетом включить ее в программу если не к 100-летию Республики Карелия, то к ближайшей красивой дате", - добавил руководитель филиала «Мегафона».

Я так понимаю, речь идет либо о 100-летии революции, либо о 150-летии В.И.Ленина. :)
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