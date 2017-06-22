"Мегафон" организует пресс-тур для журналистов на матч Кубка Конфедераций

Кубок конфедераций 2017 стартовал в Санкт-Петербурге 17 июня. Этот футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой FIFA, продлится до 2 июля.

Все матчи проходят на стадионах, которые позднее примут Чемпионат мира в 2018 году.

"Мегафон" организовал пресс-тур для журналистов из семи городов России - Калининград, Карелия, Тверь, Псков, Архангельск, Мурманск и Кострома. В рамках пресс-тура журналисты познакомятся с Единым центр управления сетью "Мегафона" и посетят матч Кубка Конфедераций - встречу команд Камеруна и Австралии.

Для бесперебойной работы мобильной связи на стадионе "Санкт-Петербург Арена" установлены более сотни передатчиков, подключенных к 450 антеннам с использованием более 800 различных устройств сложения сигналов, проложил более 40 км кабелей и смонтирована аппаратная для размещения оборудования общей площадью 250 кв. м. Даже при максимальной нагрузке на сеть у зрителей на стадионе будет доступ ко всем услугам связи самого высокого качества.

"Мегафон" регулярно оказывает телеком-поддержку крупнейшим спортивным и деловым событиям мирового масштаба. Среди мероприятий, которые оператор обеспечил надежной связью только за последние пять лет: Универсиада в Казани — 2013, Олимпиада и Паралимпиада в Сочи — 2014, Саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году, G-20 в Санкт-Петербурге в 2013 году и "Россия —АСЕАН" в 2016 году. Также ежегодно "МегаФон" обеспечивает телеком-поддержку Петербургскому международному экономическому форуму.

Для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017 единственным исполнителем проекта по созданию инфраструктуры связи и ИТ назначена Госкорпорация Ростех. Реализует проект дочерняя компания Ростеха - Национальный центр информатизации (НЦИ). "Мегафон" был выбран поставщиком инфраструктуры для объектов проведения матчей FIFA.

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