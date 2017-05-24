МегаФон предлагает отпускникам и дачникам опцию "Интернет Планшет XS"

Несмотря на малоприятные сюрпризы, которые в этом мае подкинула капризная карельская погода, к нам приближается лето.

А значит, для многих жителей республики начнется дачный сезон, пора долгожданных отпусков, поездок за город на шашлыки, а, может быть, и дальних путешествий по России. Всем, кто не желает сидеть летом дома, но при этом хочет во время поездок иногда зайти с планшета в Сеть – посидеть в социальных сетях, проверить электронную почту или узнать последние новости, – компания "МегаФон" предлагает опцию "Интернет Планшет XS".

Эта опция отлично подойдёт как раз тем, кто выходит в интернет с планшета нечасто – например, берёт его с собой на прогулку в парк, на пикник с друзьями или в путешествия по России. Абоненту предоставляется 1,5 Гб скоростного интернета от МегаФона в течение 30 дней – этого объема трафика хватит, чтобы послушать примерно 200 песен или выложить в Сеть около 300 фотографий. Кроме того, подключив опцию, вы сможете бесплатно смотреть базовый пакет телеканалов от "MegaFon.TV". "Интернет Планшет XS " действует не только в домашнем регионе, но и в поездках по России*, а ежемесячная абонентская плата составляет 150 рублей.

"Опция будет полезна тем, кто не пользуется интернетом каждый день и лишь иногда выходит в Сеть, не потребляя большого количества трафика. Услуга пригодится во время поездок на дачу, хотя территория ее действия распространяется практически на всю Россию. "Интернет Планшет XS" позволит вам быть онлайн в любое время и в любом месте, где есть сеть МегаФон, не переплачивая при этом за "лишний" объем трафика", – говорит директор Карельского отделения компании "МегаФон" Алексей Артемьев.

Подробнее об опции "Интернет Планшет XS" можно узнать в салонах и на сайте МегаФона.

*Опция "Интернет Планшет XS" действует при нахождении на территории Российской Федерации за исключением Таймырского муниципального района, города Норильска, Магаданской области, Камчатского края, Чукотской АО, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия), Республики Крым и города Севастополя, где услуги мобильного интернета тарифицируются в соответствии с условиями действующего тарифного плана абонента.

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