Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
09:05, 13 Октября 2017

МегаФон.ТВ стал первым партнером видеосервиса START

По теме

В Петрозаводске с начала года два человека погибли, 10 пострадали в ДТП с маршрутками
13.10.17 10:29
Брат экс-министра Карелии получил 4 года колонии за мошенничество и отмывание денег
13.10.17 10:25
Участок дороги на Красноармейской у "Кея" будет закрыт до декабря
13.10.17 10:17
Все новости
Загрузка...

МегаФон.ТВ и START, новый видеосервис сериалов и фильмов на родном языке, договорились о партнерстве.

Абоненты МегаФон.ТВ смогут смотреть популярные отечественные фильмы и сериалы одновременно с их показом на ТВ, а избранные премьеры производства START* и других студий – до их трансляции в ТВ эфире.

Уже с запуска сервиса подписчикам START* на МегаФон.ТВ  будут доступны премьерные сериалы до ТВ эфира: "Бесстыдники" (в эфире НТВ по воскресеньям с 24.09, далее по 2 новые серии на МегаФон.ТВ до эфира), "Ивановы-Ивановы" (в эфире СТС с 16.10 , на Мегафон.ТВ с 9.10) и фильм-сенсация 2017 года "Гоголь. Начало", который открыт на раннем SVOD-окне. Также в этом году выйдут сериалы "Бывшие", "Лучше, чем люди" (трансляция на Первом канале), "Отель Элеон" (СТС). Премьеры только в START* на Мегафон.ТВ: "Вне Игры", "Фитнес" и "Лапси".

Абонентская плата за подключение видеосервиса START* на МегаФон.ТВ составит всего 14 рублей в день. Новые абоненты МегаФон.ТВ имеют право на бесплатный пробный период в течение 7 дней. А для абонентов-пользователей ТП "Включайся!" трафик при просмотре фильмов и сериалов через мобильную сеть МегаФон – бесплатный.

"МегаФон.ТВ активно сотрудничает с телеканалами и производителями российского контента, предлагая своим пользователям фильмы и сериалы на выгодных условиях. Качество российских программ постоянно растет, что способствует притоку новых зрителей, в том числе в digital-среду, где таким зрителям намного удобнее смотреть контент, в том числе через мобильные устройства, – прокомментировал директор Бизнес-направления Видеокомпании МегаЛабс Андрей Кушнарев, – Мы убеждены, что сотрудничество с компанией START* также будет успешным, ведь МегаФон.ТВ является наилучшей площадкой для монетизации подобного контента, в первую очередь за счет наличия удобного для абонента способа оплаты (через лицевой счет абонента), а также за счет специальных условий таких, как, например, бесплатный трафик для ряда тарифов или бесплатный пробный период". 

START* - студия нового поколения по созданию оригинальных сериалов и фильмов на родном языке с собственным видеосервисом для распространения контента во всем мире. Особенностью START* является ориентированность не только на ТВ-, но и в равной степени на онлайн-аудиторию. Студия основана продюсерской компанией Yellow, Black and White.

Yellow, Black and White - один из ведущих российских медиа-холдингов, основными направлениями деятельности которого являются кино- и телепроизводство, дистрибуция контента для всех платформ на территории России и СНГ (ТВ, Интернет, DVD, BluRay, мобильные устройства), реализация лицензионных программ, кинотеатральный прокат, консалтинг в сфере киномаркетинга, а также реализация собственных проектов в digital сфере. Наиболее известными телепроектами компании являются ситкомы "Кухня" и "Папины дочки", скетч-шоу "Даёшь молодёжь!" и "6 кадров".

*Старт

На правах рекламы

По теме

В Петрозаводске с начала года два человека погибли, 10 пострадали в ДТП с маршрутками
13.10.17 10:29
Брат экс-министра Карелии получил 4 года колонии за мошенничество и отмывание денег
13.10.17 10:25
Участок дороги на Красноармейской у "Кея" будет закрыт до декабря
13.10.17 10:17
Все новости

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.10.2017, 15:03
Медведь задрал человека на даче под Петрозаводском
09.10.2017, 14:57
Сотрудник ГИБДД убил себя в Петрозаводске
10.10.2017, 15:48
Синоптики рассказали, когда в Карелии пойдет первый снег
10.10.2017, 15:51
Воспитанница детдома покончила жизнь самоубийством в заброшенном ДК Кондопоги
10.10.2017, 10:48
Стали известны подробности нападения медведя на дачника под Петрозаводском
07.10.2017, 18:34
ФОТО, ВИДЕО: На ярмарке в Петрозаводске цены выше, чем в магазинах

Аналитика

10.10.2017 10:58
Политкухня
Катастрофическое непонимание 45
В споре о том, кто должен стать новым уполномоченным по правам ребенка в Карелии, политолог Олег Реут видит "катастрофическое непонимание" функций этой должности. 
ПКС-Водоканал призывает не копить долги 1
09.10.2017 11:18
"Победитель выборов был определен еще в феврале" 26
06.10.2017 11:05
"События происходили страшные" 9
05.10.2017 11:15
Пряжинский "голодомор" (18+) 11
03.10.2017 16:14
Вся аналитика

Чтиво

12.10.2017 16:27
Личное мнение
О моей зарплате 9
Лауреат республиканского конкурса "Учитель года", преподаватель информатики из Сегежи  Виталий Меньшиков  рассказал, какую хорошую зарплату он получает.
Конкуренция? Не думаю!
12.10.2017 14:44
"Я бы запретила работающий телевизор во всех публичных местах" 21
06.10.2017 11:54
Город строгого режима 1
02.10.2017 14:19
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?

Афиша

Сегодня в городе (3)
Крым
Жемчужина России. Grand-финал
детям
Оно
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»