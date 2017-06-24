Новости. Общество
17:30, 24 Июня 2017

Мемориал памяти погибших в концлагерях Петрозаводска открыли в День города

По теме

Учителя осудили решение Мирошник об увольнении директора лицея №13 Галины Васильевой
24.06.17 16:34
Петра I нарядили в тельняшку в Петрозаводске
24.06.17 13:38
Артур Парфенчиков: "Это святой день для всех нас!"
24.06.17 12:41
Все новости
Загрузка...

В День города в Песках состоялось открытие мемориала памяти жителей Карело-Финской ССР и Ленинградской области, погибших в концлагерях Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны.

В годы войны в Карелии находилось 17 концлагерей и тюрем. Только в Петрозаводске в 7 концентрационных лагерях были заключены свыше 25 тысяч советских граждан: жителей Заонежья, Шелтозерского района, Ленинградской области. Непосильный труд на лесозаготовках, скудное питание и отсутствие медицинской помощи приводили к эпидемиям, гибели людей, в том числе детей. Общее количество умерших за эти годы составило порядка семи тысяч человек.

"Дни оккупации Петрозаводска стали страшным испытанием для наших земляков. Тысячи узников концлагерей испытали на себе голод и страдания. Многие из них не дождались освобождения, Сегодня мы отдаем должное памяти о них. Своими страданиями и мужеством они приближали День Победы. Это место станет святым для каждого жителя нашей республики", - отметил в своем обращении к собравшимся врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

Слова признания за огромный вклад в создание мемориала руководитель региона выразил генеральному директору публичного акционерного общества "Группа ЛСР", председателю правления Благотворительного фонда сохранения духовного наследия преподобного Сергия Радонежского Андрею Молчанову и художнику-скульптору, члену Российского и Московского союза художников Федору Паршину.

Артур Парфенчиков вручил им благодарственные письма.

Обращаясь к участникам церемонии, Андрей Молчанов рассказал об идее создания монумента. Она связана с семейной историей поиска его деда, погибшего в 1942 году в концлагере. Андрей Молчанов пояснил, что поиски в архивах позволили восстановить имена 3,5 тысяч человек из 7 тысяч погибших в концлагерях.

"Их имена навечно высечены на плитах монумента. Тысячи узников концлагерей обрели покой в этом месте, родственники могут поклониться их праху. Светлая память погибшим. Мирного нам неба над головой", - сказал Андрей Молчанов.

Благодарность за создание памятника выразила руководитель Карельского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей Клавдия Нюппиева. По ее мнению, фигура Богоматери благословляет более 7 тысяч погибших, которые обрели вечную память в этом святом месте. Вместе с членом российского союза бывших малолетних узников Валерием Поздняковым и председателем общественной организации малолетних узников Юрием Молчановым, она вручила благодарственные письма инициаторам и создателям памятника.

По теме

Учителя осудили решение Мирошник об увольнении директора лицея №13 Галины Васильевой
24.06.17 16:34
Петра I нарядили в тельняшку в Петрозаводске
24.06.17 13:38
Артур Парфенчиков: "Это святой день для всех нас!"
24.06.17 12:41
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2017, 14:42
"Я надеюсь"
23.06.2017, 11:42
ВИДЕО: Мама подростка, которого спасатели четвертые сутки ищут на Ладоге, съездила на ток-шоу к Малахову
21.06.2017, 14:51
"Вторым Сямозером это назвать нельзя"
19.06.2017, 19:10
ФОТО: В Сети обсуждают ноги Аллы Пугачевой
23.06.2017, 16:03
Спасатели рассказали о находках на месте ЧП на Ладожском озере в Карелии
20.06.2017, 13:07
Парфенчиков рассказал, как перевернулась лодка с подростками на Ладоге

Аналитика

23.06.2017 11:44
Политкухня
Чтобы хорошему избирателю ничего не мешало
Представители ЦИК России, которые прибыли в Петрозаводск с рабочим визитом, рассказали о новеллах в избирательном законодательстве и ответили на вопросы руководителей региональных отделений политических партий.
"Петрозаводск – любимая столица" 9
21.06.2017 16:20
"Я надеюсь" 7
21.06.2017 14:42
Плач над Сямозером 2
19.06.2017 12:35
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 13
16.06.2017 13:44
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
SKODA Superb: мощный, динамичный, экономичный
Больше динамики и больше удовольствия от вождения: SKODA Superb достигает очередных высот в топливной экономичности и эффективности.
Один день из жизни мастера-консультанта  ПКФ "Слово"
23.06.2017 09:22
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
21.06.2017 12:47
Контроль во вред, эхо Сямозера, все вопросы к Путину 2
20.06.2017 12:08
архив чтиво

Медиа

Импилахти. Спасение подростков
21.06.2017 14:46
все фото и видео

Опрос

Нужно ли сделать улицу Федосовой пешеходной?

Афиша

Сегодня в городе (13)
Трансформеры: Последний рыцарь
Мумия
Тачки 3
детям
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Холодное танго
Очень плохие девчонки
Антропоид
АГОНЬ
На старт! Внимание! Лето!
Ночь города
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»