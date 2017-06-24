Мемориал памяти погибших в концлагерях Петрозаводска открыли в День города

В День города в Песках состоялось открытие мемориала памяти жителей Карело-Финской ССР и Ленинградской области, погибших в концлагерях Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны.

В годы войны в Карелии находилось 17 концлагерей и тюрем. Только в Петрозаводске в 7 концентрационных лагерях были заключены свыше 25 тысяч советских граждан: жителей Заонежья, Шелтозерского района, Ленинградской области. Непосильный труд на лесозаготовках, скудное питание и отсутствие медицинской помощи приводили к эпидемиям, гибели людей, в том числе детей. Общее количество умерших за эти годы составило порядка семи тысяч человек.

"Дни оккупации Петрозаводска стали страшным испытанием для наших земляков. Тысячи узников концлагерей испытали на себе голод и страдания. Многие из них не дождались освобождения, Сегодня мы отдаем должное памяти о них. Своими страданиями и мужеством они приближали День Победы. Это место станет святым для каждого жителя нашей республики", - отметил в своем обращении к собравшимся врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

Слова признания за огромный вклад в создание мемориала руководитель региона выразил генеральному директору публичного акционерного общества "Группа ЛСР", председателю правления Благотворительного фонда сохранения духовного наследия преподобного Сергия Радонежского Андрею Молчанову и художнику-скульптору, члену Российского и Московского союза художников Федору Паршину.

Артур Парфенчиков вручил им благодарственные письма.

Обращаясь к участникам церемонии, Андрей Молчанов рассказал об идее создания монумента. Она связана с семейной историей поиска его деда, погибшего в 1942 году в концлагере. Андрей Молчанов пояснил, что поиски в архивах позволили восстановить имена 3,5 тысяч человек из 7 тысяч погибших в концлагерях.

"Их имена навечно высечены на плитах монумента. Тысячи узников концлагерей обрели покой в этом месте, родственники могут поклониться их праху. Светлая память погибшим. Мирного нам неба над головой", - сказал Андрей Молчанов.

Благодарность за создание памятника выразила руководитель Карельского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей Клавдия Нюппиева. По ее мнению, фигура Богоматери благословляет более 7 тысяч погибших, которые обрели вечную память в этом святом месте. Вместе с членом российского союза бывших малолетних узников Валерием Поздняковым и председателем общественной организации малолетних узников Юрием Молчановым, она вручила благодарственные письма инициаторам и создателям памятника.