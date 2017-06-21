Меньше грязи стало на улицах Петрозаводска, показал опрос

Читатели "Столицы на Онего" считают, что на улицах Петрозаводска стало чище.

За этот вариант ответа проголосовали 37% (327) респондентов.

В том, что город по-прежнему грязный и пыльный, уверены 32% (284) опрошенных.

Считают, что центр столицы Карелии почистили, а окраины до сих пор зарастают мусором оставшиеся 29% (251) читателей.

Всего в опросе приняли участие 862 человека.