13:20, 21 Июня 2017
Меньше грязи стало на улицах Петрозаводска, показал опрос
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Читатели "Столицы на Онего" считают, что на улицах Петрозаводска стало чище.
За этот вариант ответа проголосовали 37% (327) респондентов.
В том, что город по-прежнему грязный и пыльный, уверены 32% (284) опрошенных.
Считают, что центр столицы Карелии почистили, а окраины до сих пор зарастают мусором оставшиеся 29% (251) читателей.
Всего в опросе приняли участие 862 человека.
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