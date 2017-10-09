Мэр Петрозаводска предложила судиться с коммунальщиками из-за залитых квартир

Ирина Мирошник объяснила, как жителям Древлянки, пострадавшим из-за аварии в системе отопления, возместить ущерб.

Жители многоквартирных домов на Древлянке пострадали при аварии в системе отопления. Квартиры жильцов залило горячей водой с девятого по первый этаж.

Сегодня на встрече с журналистами глава Петрозаводска Ирина мирошник разъяснила, что делать пострадавшим от потопа, чтобы возместить ущерб.

"Мы разъясняем собственникам жилья, а также работаем по тем гражданам, у которых не приватизированы квартиры, что порядок действий следующий: нужно заактировать причиненный ущерб либо пригласить специализированную организацию, либо выполнить все работы самостоятельно, а затем написать заявление в управляющую компанию", - пояснила глава города.

По словам Мирошник, в данной ситуации болше вопросов к ресурсоснабжающей организации, но мэрия дает именно такой порядок обращения, "чтобы управляющие компании, в случае доказанности вины ресурсоснабжающей организации, регрессом выставляло свои убытки".

"Если консультирование необходимо, не отказываем, - заверила Ирина Мирошник, - специалисты службы заказчика, управления ЖКХ помогут. Мы понимаем, что спорные вопросы будут регулироваться в судебном порядке, так как ни та, ни другая сторона не признает свою вину, то жителям ничего не остается другого как добиваться решения в судебном порядке".