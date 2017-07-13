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Новости. Общество
10:12, 13 Июля 2017

Мэрия опубликовала список дорог, где подрядчик еще раз должен выполнить ремонт

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Подрядчиков, некачественно выполнивших ремонт дорог в Петрозаводске, в судебном порядке заставят исправлять дефекты, сообщили в администрации Петрозаводска.

Многочисленные дефекты асфальтобетонных и гравийных покрытий городских автомобильных дорог, ремонт которых выполнялся в рамках гарантийных обязательств по муниципальным контрактам, выявлены весной этого года в ходе проверок.

По их итогам составлены акты об эксплуатационном состоянии покрытий, установлены сроки выполнения работ в рамках гарантийных обязательств по устранению замечаний.
В настоящее время организована повторная проверка городских дорог с целью оценки качества устранения подрядчиками выявленных ранее недостатков.

После документальной фиксации фактов невыполнения или некачественного выполнения ремонтных работ, к подрядным организациям будут предъявлены претензии, а при отказе их выполнять - поданы исковые заявления в Арбитражный суд Карелии о понуждении к устранению всех претензий в рамках гарантийных обязательств по заключенным ранее муниципальным контрактам.

В настоящее время поданы судебные иски к ООО "Дивный град", производившему ремонт проспекта Ленина и улицы Шотмана – дела рассматриваются в суде.

Проведена претензионная работа по муниципальному контракту с ООО "Ремстройкомплект". Подано исковое заявление о понуждении подрядной организации устранить выявленные дефекты в рамках гарантийных обязательств.

В списке участков, на которых подрядчику необходимо произвести работы, улицы: Анохина (от ул. Гоголя до дома № 1а по ул. Анохина), Волховская (от ул. Л. Толстого до ул. Коммунистов), Гоголя (от ул. Красноармейской до пл. Ленина), Дружбы, Калевалы, Красноармейская (от ул. М. Горького до Древлянской наб.). А также улицы Кузьмина (от ул. Калинина до ул. Варламова), Машезерская (от пр. А. Невского до ул. Кузьмина), Промышленная (от дома № 9 по ул. Промышленной до ул. Луначарского), Советская (от ул. Мелентьевой до ул. Калевалы), Транспортная, Чернышевского (от ул. Ригачина до ул. Луначарского), Шуйская (от ул. Сулажгорской до ул. Транспортной) и проезд Высотный (от пр. Лесного до ул. Парковой).

 

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