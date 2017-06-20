14:17, 20 Июня 2017
Мэрия хочет отказаться от строительства капитального моста в Соломенном
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Администрация Петрозаводска предлагает изменить федеральную программу подготовки к 100-летию Карелии: отказаться от планов строительства капитального моста в микрорайоне Соломенное.
Об этом сообщил заместитель главы города Андрей Иванов (на фото).
По его словам, администрация направила в правительство Карелии предложение перенаправить средства федеральной программы, предназначенные для строительства моста, на другие цели.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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