Мэрия хочет отказаться от строительства капитального моста в Соломенном

Администрация Петрозаводска предлагает изменить федеральную программу подготовки к 100-летию Карелии: отказаться от планов строительства капитального моста в микрорайоне Соломенное.

Об этом сообщил заместитель главы города Андрей Иванов (на фото).

По его словам, администрация направила в правительство Карелии предложение перенаправить средства федеральной программы, предназначенные для строительства моста, на другие цели.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".