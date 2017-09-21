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Новости. Общество
16:34, 21 Сентября 2017

Мэрия накормит едой из "Сказки" военных, которые будут устанавливать временный мост в Соломенном

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Администрация Петрозаводска организует горячее питание для военнослужащих, которые займутся монтажом временной понтонной переправы в Соломенном.

Об этом сообщается на сайте мэрии.

"Содействие администрации города в снабжении горячим питанием военнослужащих подразделения инженерных войск, которые займутся наведением ременной переправы в Соломенное, окажет одно из предприятий, занимающихся предоставлением продуктов и напитков", - рассказала начальник отдела потребительского рынка Ольга Захарова.

Ранее стало известно, что глава Карелии Артур Парфенчиков договорился с министром обороны России Сергеем Шойгу об установке в Соломенном временной понтонной переправы силами одного из подразделений инженерных войск. Предполагается, что этот мост будет двухполосным и сможет выдерживать любой вес, поскольку предназначена для тяжелой военной техники.

По словам руководителя Госкомитета РК по дорожному хозяйству Евгения Пыленка, временный понтонный мост построят на этой неделе за одну ночь. 

Между тем в мэрии сообщили, что "снабжение военнослужащих горячими обедами будет обеспечено в течение двух дней, во время которых они будут монтировать временную понтонную переправу в Соломенном".

Как отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Владимир Голуб, в настоящее время полностью решен вопрос с доставкой военнослужащим горячих обедов.

"Они будут доставляться сотрудниками управления к переправе из столовой "Сказка" в армейских термосах, на штабном автомобиле "Газель", - отметили в мэрии.

Напомним, что новый постоянный понтонный мост в Соломенном планируется построить в декабре этого года. Сейчас его изготавливают на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2017-09-21 17:04:28
Кир, у них еще есть весьма приличные сухпайки и строевой устав и присяга, где доходчиво указаны тягости и лишения воинской службы. Превратили армию в институт благородных девиц.
Горожанин
2017-09-21 16:49:57
"Нет ничего постояннее временных решений..." народная мудрость
кир
2017-09-21 16:39:48
Они кашу из полевой кухни не любят, правда, новый?
Гость
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