Мэрия настаивает на сносе незаконной пристройки к "Ритму", заявила Мирошник

Мэрия Петрозаводска не выдавала разрешения на реконструкцию здания №15 по улице Ровио и продолжает настаивать на сносе незаконной пристройки к универсаму "Ритм".

Как сообщает пресс-служба мэрии, об этом рассказала глава города Ирина Мирошник на еженедельной встрече с журналистами.

Проверка земельного участка, на котором расположено здание "Ритма", была проведена специалистами мэрии в связи с многочисленными обращениями граждан. В результате установлено, что индивидуальный предприниматель Кулик, арендатор данного земельного участка, возводит пристройку на месте демонтированной кирпичной стены. На основании выявленных фактов мэрияя обратилась с иском в суд о сносе незаконного сооружения и приведении здания №15 по улице Ровио в первоначальное состояние.

"Мы проиграли наш иск о сносе данной пристройки и поэтому переформулировали исковые требования. Мы пытались признать объект незаконным в связи с тем, что он является объектом капитального строительства. В Арбитражном суде Республики Карелия нас по этому поводу не поддержали. Судебное разбирательство ещё продолжается", - подчеркнула Ирина Мирошник.