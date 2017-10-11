Мэрия Петрозаводска будет бороться с "неправильным" закрашиванием граффити

Краска, которой закрашивают рисунки на стенах, должна совпадать с цветом здания.

По поручению главы Петрозаводска разработано изменение в городские Правила благоустройства, предписывающее окрашивать участки стен зданий в тон основному цвету.

На встрече с журналистами Ирина Мирошник пояснила, что в начале октября отделом жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства в городе была проведена акция по выявлению не только незаконных граффити, но и некачественно выполненных работ по их удалению со стен.

- Эта повестка очень актуальна для города. В ближайшее время мы направим на рассмотрение рабочей группы Петрозаводского городского совета по внесению изменений в Правила благоустройства предложение, чтобы у управляющих компаний была обязанность не просто закрашивать граффити любым цветом, но чтобы выбранная для этого краска максимально совпадала с основным цветом стен здания, - сказала Ирина Мирошник.

В настоящее время предложение об изменении отдельных положений Правил уже передано в Петросовет.

Как сообщил главный архитектор Петрозаводска Евгений Фролов, статью городских Правил благоустройства, регламентирующую техобслуживание фасадов зданий, строений и сооружений, предложено дополнить новым пунктом следующего содержания: "В случае окрашивания участков стен на фасадах зданий, строений и сооружений управляющими компаниями, юридическими или физическими лицами, ответственными за содержание фасадов, цвет покраски выбирается в цвет здания".

Также рекомендуется расширить положение, запрещающее размещение объявлений, листовок, плакатов, афиш, информационных конструкций на опорах электропередач, опорах уличного освещения, опорах контактной сети, цоколях зданий, заборах и других сооружениях, на ограждениях любого типа, скатных кровлях домов. Предложено разрешить размещение там информационных табличек о наличии Wi-Fi.