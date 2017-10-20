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Новости. Общество
13:16, 20 Октября 2017

Мэрия Петрозаводска формально выполнила требования УФАС по 26-му маршруту

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Администрация карельской столицы выполнила требования антимонопольной службы, но не отказалась от идеи закрыть популярный маршрут.

Мэрия Петрозаводска привела постановление "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в Петрозаводском городском округе" в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства. Из данного документа были исключены положения, предусматривавшие отмену 26-го маршрута.

В то же время, в мэрии заявили о том, что не намерены отказываться от своих планов. Поскольку антимонопольная служба запретила мэрии отменять отдельные дублирующие маршруты, администрацией города принято решение об отмене всех дублирующих маршрутов.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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2017-10-20 14:47:04
Идет не просто противостояние, а началась маленькая война между некоторыми руководителями мэрии и Правительством Республики. И самое смешное, что война односторонняя, что там надумали в мэрии, но они решили устроить некому не нужный конфликт. А страдать будут жители.
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