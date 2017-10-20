Мэрия Петрозаводска формально выполнила требования УФАС по 26-му маршруту

Администрация карельской столицы выполнила требования антимонопольной службы, но не отказалась от идеи закрыть популярный маршрут.

Мэрия Петрозаводска привела постановление "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в Петрозаводском городском округе" в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства. Из данного документа были исключены положения, предусматривавшие отмену 26-го маршрута.

В то же время, в мэрии заявили о том, что не намерены отказываться от своих планов. Поскольку антимонопольная служба запретила мэрии отменять отдельные дублирующие маршруты, администрацией города принято решение об отмене всех дублирующих маршрутов.

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