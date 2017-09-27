Мэрия Петрозаводска готовится к сносу ветхих домов

В администрации карельской столицы назвали сроки сноса очередной партии расселенных аварийных домов, находящихся в черте Петрозаводска.

В настоящее время в Петрозаводске снесено 36 аварийных домов.

До конца года администрация карельской столицы планирует еще заключить договоры с подрядчиками на снос домов.

Сколько еще аварийных домов планируют снести в Петрозаводске, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".