14:33, 27 Сентября 2017
Мэрия Петрозаводска готовится к сносу ветхих домов
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В администрации карельской столицы назвали сроки сноса очередной партии расселенных аварийных домов, находящихся в черте Петрозаводска.
В настоящее время в Петрозаводске снесено 36 аварийных домов.
До конца года администрация карельской столицы планирует еще заключить договоры с подрядчиками на снос домов.
Сколько еще аварийных домов планируют снести в Петрозаводске, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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