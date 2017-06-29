Новости. Общество
09:19, 29 Июня 2017

Мэрия Петрозаводска ищет замену директору лицея №13, уволенному без объяснения причин

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В Петрозаводске объявлен конкурс на замещение должности директора лицея №13 Галины Васильевой, которой еще даже трудовую книжку не отдали.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, приказом комитета социального развития администрации Петрозаводска объявлен конкурс на замещение должности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей № 13".

Документы соискателей принимаются с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 426.
Дата окончания приёма – 26 июля 2017 года в 15.00.

Заседание конкурсной комиссии состоится 27 июля в 15.00 в каб. 403 Администрации Петрозаводского городского округа.

Итоги конкурса на замещение должности директора МОУ "Лицей № 13" будут подведены с 27 июля по 4 августа.

Конкурсной комиссией определяется рейтинг участников Конкурса по количеству набранных баллов. Победителем Конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов.

Подробную информацию о вакансии можно найти на сайте управления образования комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа "Муниципальная система образования".

Напомним, Галину Васильеву уволили 23 июня без объяснения причин в разгар выпускного праздника, когда она вручала аттестаты выпускникам.

Ее вызвали в мэрию, чтобы вручить трудовую, но она отказалась ехать туда, тогда сотрудники администрации прибыли в лицей, привезли трудовую и распоряжение об увольнении.

Трудовую Галина Васильевна не взяла, а распоряжение отказалась подписывать, пока не услышит причин увольнения.

Некоторые отмечают, что увольнение Васильевой может быть связано с ее депутатской деятельностью в Петросовете: совсем недавно она публично оценила работу мэрии неудовлетворительной.

Человека, который руководил лицеем более 30 лет, увольняют, не сказав ни единого слова благодарности.

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Комментарии

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Zim
2017-06-29 11:26:13
Сначала они насиловали наших женщин, а потом наши насиловали их женщин, разве это не правильно? Как долго еще мы будем следовать этой логике?
Герман
2017-06-29 11:14:54
видимо выработалась и достала всех
Онего
2017-06-29 11:07:52
Конкурс под кого надо конкурс. Пусть радуется, Алиханов с Нелидовым мечтали бы оказаться на её месте......
d
2017-06-29 11:04:28
Интересно, а вот кто может вступиться за простых людей, если их якобы "защитник" сам их и давит? В случае с ГВ, вопрос, похоже, риторический...
Вот прям в голове так и полыхнуло: "Салтычиха!" К чему бы это? К грозе, наверное... К грозе? "КабАниха"...
Да что ж такое! Сплошная литература в голову лезет... Душно...

michail
2017-06-29 11:58:16
d, Чем же она тебе лично насолила, так что ты на нее так ополчился?
god
2017-06-29 11:19:43
d, :) :) депутатам и прочим политикам нынче не до народа! Васильеву надо защищать... ОНИ ОДНОЙ КРОВИ! :)
А людишки... стерпят, куда денутся, работы-то в городе нет! Потому и поднадавить можно, и за хавчиком в лавку отправить, и цыкнуть коли языки распускать начнут...

А мне вот история ближе, чем литература... Тирания Писистрата, к примеру, навеялась....
кошмар
2017-06-29 11:02:34
Ну-ну, куда ни глянь одни монстры у нас, поэтому из бурятии едут монстров уничтожать. Кошмар!
память
2017-06-29 10:20:21
Галина Васильевна, освежите память, вспомните, как по-садистски вы поступили с учителем Лицея Ольгой Ивановной Здоровой. Именно в момент выпускного вы сообщили ничего не подозревающей о вашем коварстве учительнице, что она не имеет права присутствовать на мероприятии, поскольку задержалась с прохождением медкомиссии. Формально вы были правы. А по-человечески? Ольге Ивановне вызывали скорую. Но разве это тронет сердце монстра? Позднее, не пережив случившегося, она уволилась (как и многие другие, кстати).
Когда теперь дело увольнения коснулось вас, вспомните свои методы и поступки. Оцените красоту бумеранга! И не поднимайте пыль своих безнравственных поступков. Уходите, освободите Лицей!
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