Мэрия Петрозаводска ищет замену директору лицея №13, уволенному без объяснения причин

В Петрозаводске объявлен конкурс на замещение должности директора лицея №13 Галины Васильевой, которой еще даже трудовую книжку не отдали.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, приказом комитета социального развития администрации Петрозаводска объявлен конкурс на замещение должности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей № 13".

Документы соискателей принимаются с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 426.

Дата окончания приёма – 26 июля 2017 года в 15.00.

Заседание конкурсной комиссии состоится 27 июля в 15.00 в каб. 403 Администрации Петрозаводского городского округа.

Итоги конкурса на замещение должности директора МОУ "Лицей № 13" будут подведены с 27 июля по 4 августа.

Конкурсной комиссией определяется рейтинг участников Конкурса по количеству набранных баллов. Победителем Конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов.

Подробную информацию о вакансии можно найти на сайте управления образования комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа "Муниципальная система образования".

Напомним, Галину Васильеву уволили 23 июня без объяснения причин в разгар выпускного праздника, когда она вручала аттестаты выпускникам.

Ее вызвали в мэрию, чтобы вручить трудовую, но она отказалась ехать туда, тогда сотрудники администрации прибыли в лицей, привезли трудовую и распоряжение об увольнении.

Трудовую Галина Васильевна не взяла, а распоряжение отказалась подписывать, пока не услышит причин увольнения.

Некоторые отмечают, что увольнение Васильевой может быть связано с ее депутатской деятельностью в Петросовете: совсем недавно она публично оценила работу мэрии неудовлетворительной.

Человека, который руководил лицеем более 30 лет, увольняют, не сказав ни единого слова благодарности.