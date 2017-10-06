Мэрия Петрозаводска наказала перевозчиков за срыв расписания движения автобусов

Суд назначил штраф двум компаниям-перевозчикам за нарушение интервала движения автобусов, сообщили в администрации Петрозаводска.

Очередные постановления о привлечении к административной ответственности двух городских автотранспортных компаний за нарушение интервала движения автобусов по маршрутам №2 и №5 (ООО "АТП") и №15 (ООО "Авто Сити") вынесены мировым судом Петрозаводска.

Нарушения утвержденного расписания движения автобусами этих компаний выявлены в ходе рейда, проведенного специалистами администрации столицы Карелии. По фактам допущенных административных правонарушений составлены протоколы, переданные в мировой суд. Суд посчитал вину автоперевозчиков установленной и постановил назначить каждой компании административное наказание в виде штрафа. Постановления суда пока не вступили в законную силу.

Мэрия напоминает, что всю информацию о нарушениях, допускаемых водителями городских маршрутных автобусов, можно сообщать по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы (051).