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16:03, 29 Мая 2017

Мэрия Петрозаводска не может заставить собственника убрать контейнер с набережной

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Металлический контейнер, появившийся на набережной Петрозаводска, продолжит уродовать излюбленное место отдыха горожан.

Как сообщалось ранее, несколько дней назад прямо на пешеходной дорожке на Онежской набережной, напротив памятника морякам онежской военной флотилии, появился металлический контейнер.

Контейнер установили рядом со столбом, откуда есть возможность подключиться к электричеству.

Как стало известно "Столице на Онего", поставил контейнер некий предприниматель, планируя в дальнейшем использовать его в качестве кафе – торговой точки.

В пресс-службе администрации Петрозаводска сообщили, что данный участок набережной не принадлежит городу и муниципальные власти никак не могут повлиять на демонтаж данного объекта.

Похоже, этот металлический контейнер продолжит уродовать набережную и будет летом встречать туристов, прибывающих в Петрозаводск на теплоходах.

Напомним, в 2016 году у речного вокзала появилось ограждение, которое не только испортило эстетичный вид туристического объекта, но также лишило горожан и гостей Петрозаводска возможности свободно гулять по набережной, тогда мэрия не смогла решить вопрос с демонтажом.

Специалисты отдела землепользования администрации сообщили, что земля, где установлен забор, находится в федеральной собственности и арендуется компанией "Кижское ожерелье".

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Комментарии

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циник
2017-05-29 16:27:39
Молодая демократия, хе-хе-хе... На брошенный пакет все перекрывают, собаки с взрывотехниками приезжают. Ваньку валяют! Проверьте, уже на коррупцию. Дебилы, мля.
ненец
2017-05-29 16:20:17
Мерия может(!) заставить владельца, НО не хочет. Ваньку валяет!
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