Мэрия Петрозаводска отказала штабу Навального в проведении митинга

Чиновники ответили, что организация мероприятия с участием Алексея Навального в Петрозаводске 27 октября невозможна, так как в городе все площадки заняты под другие акции.

Сторонники Алексея Навального сообщили, что получили отказ администрации Петрозаводска в проведении митинга, который запланировали на ближайшую пятницу, 27 октября.

"В надежде на визит Алексея Навального в наш город мы снова подавали уведомление о проведении митинга, - сообщили в петрозаводском штабе оппозиционного политика. - На этот раз получили не просто перенос времени и места на неприемлемые варианты, такие как стадион "Локомотив" в Пятом посёлке или улица Ботаническая в Соломенном в будний день с 12:00 до 15:00, а натуральный отказ. В ответе мэрии говорится: "На территории Петрозаводского городского округа в указанное в уведомлении время отсутствуют свободные площадки".

Представьте, в пятницу вечером, 27 октября, у нас в городе будут заняты под мероприятия и площадь Кирова, и Студенческий бульвар, и устье реки Лососинки, и даже тот самый стадион "Локомотив" в Пятом посёлке или улица Ботаническая в Соломенном - абсолютно всё".

Получив отрицательный ответ мэрии, сторонники Навального предупредили чиновников, что их письмо носило уведомительный характер, то есть, не является просьбой разрешить и не предполагает отказа.

Приедет ли Навальный в Петрозаводск, до сих пор неизвестно. Напомним, что 22 октября он вышел на свободу после 20 суток административного ареста за призыв к участию в несанкционированной акции и в тот же день провел митинг в Астрахани.