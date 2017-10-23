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Новости. Политика
06:40, 23 Октября 2017
фото: Фото Дениса Гольдмана, ИА Росбалт

Мэрия Петрозаводска отказала штабу Навального в проведении митинга

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Чиновники ответили, что организация мероприятия с участием Алексея Навального в Петрозаводске 27 октября невозможна, так как в городе все площадки заняты под другие акции.

Сторонники Алексея Навального сообщили, что получили отказ администрации Петрозаводска в проведении митинга, который запланировали на ближайшую пятницу, 27 октября.

"В надежде на визит Алексея Навального в наш город мы снова подавали уведомление о проведении митинга, - сообщили в петрозаводском штабе оппозиционного политика. - На этот раз получили не просто перенос времени и места на неприемлемые варианты, такие как стадион "Локомотив" в Пятом посёлке или улица Ботаническая в Соломенном в будний день с 12:00 до 15:00, а натуральный отказ. В ответе мэрии говорится: "На территории Петрозаводского городского округа в указанное в уведомлении время отсутствуют свободные площадки".

Представьте, в пятницу вечером, 27 октября, у нас в городе будут заняты под мероприятия и площадь Кирова, и Студенческий бульвар, и устье реки Лососинки, и даже тот самый стадион "Локомотив" в Пятом посёлке или улица Ботаническая в Соломенном - абсолютно всё".

Получив отрицательный ответ мэрии, сторонники Навального предупредили чиновников, что их письмо носило уведомительный характер, то есть, не является просьбой разрешить и не предполагает отказа.

Приедет ли Навальный в Петрозаводск, до сих пор неизвестно. Напомним, что 22 октября он вышел на свободу после 20 суток административного ареста за призыв к участию в несанкционированной акции и в тот же день провел митинг в Астрахани.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2017-10-23 09:10:46
Все площадки города будут заняты активными поедателями пирогов
goo
2017-10-23 09:01:32
#эффективные_училки
deep
2017-10-23 08:59:51
То ли еще будет. 180 дней стремительно тают.
Инженер Брунс
2017-10-23 08:49:09
пятой колонне не место в России! Пускай у Белого дома или мэрии Лондона майданят
User
2017-10-23 09:17:18
Пятую колонну в Лондоны не пускают. Санкции... Поэтому майданить за Путина за 500 рублей она будет в России.
User
2017-10-23 08:27:40
Полное беззаконие в датском королевстве. Позор О.А. Стариковой!
Хаос
2017-10-23 08:15:44
А может Навального в мэры города ?
Петрович
2017-10-23 08:14:06
Видно плохи дела у "едросов-демократов", раз боятся алихановых, навальных и пр.
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