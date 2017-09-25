Мэрия Петрозаводска поблагодарила предпринимателей, накормивших солдат в Соломенном

Организация горячего питания для военнослужащих, которые занимались монтажом временной понтонной переправы в Соломенном, было бы невозможно без содействия петрозаводских предпринимателей, сообщил в администрации Петрозаводска.

"Оперативную и бескорыстную помощь администрации оказали предприятие общественного питания - ООО "Бург" (директор Гегам Мкртчян), предоставившее горячие обеды для военнослужащих, и сеть городских пекарен ООО "Беккер-М" (директор Дмитрий Цуркан), которые снабжали военных свежими хлебобулочными изделиями", - рассказала начальник отдела потребительского рынка администрации столицы Карелии Ольга Захарова.

Напомним, на минувшей неделе в Соломенном военнослужащие одного из подразделений отдельного инженерно-саперного полка из состава Западного военного округа наводили временную переправу через Логмозерский пролив. Администрация Петрозаводска взяла на себя обязательство по снабжению их в течение двух дней, пока велись работы по монтажу переправы, горячими обедами.

Обеды доставлялись к переправе сотрудниками городского управления по делам ГО и ЧС из столовой "Сказка" в армейских термосах на штабном автомобиле.