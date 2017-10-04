15:43, 04 Октября 2017
Мэрия Петрозаводска поможет начинающим бизнесменам
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Администрация Петрозаводского городского округа объявляет о начале конкурса на предоставление субсидий начинающим бизнесменам на создание собственного дела.
Размер субсидии не превышает 300 тысяч рублей на одного заявителя. Деньги на реализацию бизнес-проекта предпринимателю будут выданы из казны города по решению специально собранной комиссии.
Предоставление субсидии осуществляется на конкурсной основе. Заявитель должен предоставить комиссии бизнес-проект. Все заявки подлежат экспертной оценке.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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