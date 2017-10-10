Мэрия Петрозаводска поставит отлов собак на конвейер

Глава карельской столицы Ирина Мирошник заявила на планерке в мэрии, что в конце этого года в городе начнется отлов безнадзорных животных.

Ирина Мирошник сообщила, что отлов бездомных собак будет вестись по принципу конвейера.

«В декабре должны начать стерилизовывать безнадзорных животных. Конвейер будет: отловили собаку, простерилизовали, выпустили обратно. Это один из гуманных методов контроля численности собак»,- заявила Ирина Мирошник журналистам на традиционной планерке в администрации города.

По словам мэра Петрозаводска, такая практика отлова безнадзорных животных применяется в европейских странах.