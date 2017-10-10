06:40, 10 Октября 2017
Мэрия Петрозаводска поставит отлов собак на конвейер
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Глава карельской столицы Ирина Мирошник заявила на планерке в мэрии, что в конце этого года в городе начнется отлов безнадзорных животных.
Ирина Мирошник сообщила, что отлов бездомных собак будет вестись по принципу конвейера.
«В декабре должны начать стерилизовывать безнадзорных животных. Конвейер будет: отловили собаку, простерилизовали, выпустили обратно. Это один из гуманных методов контроля численности собак»,- заявила Ирина Мирошник журналистам на традиционной планерке в администрации города.
По словам мэра Петрозаводска, такая практика отлова безнадзорных животных применяется в европейских странах.
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