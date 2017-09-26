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Новости. Общество
07:15, 26 Сентября 2017

Мэрия Петрозаводска предлагает горожанам посадить личное дерево

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Личное дерево сможет высадить каждый желающий горожанин, сообщили в администрации Петрозаводска.

Уникальная экологическая акция состоится на этой неделе в Петрозаводске: каждый желающий сможет внести свой вклад в дело озеленения столицы Карелии, купив и высадив личный саженец дерева.

Благотворительная акция по посадке деревьев "Зеленый подарок городу" пройдет в пятницу, 29 сентября 18.00 до 20.00 на территории Зарецкого парка (вдоль реки Лососинки между набережной Гюллинга и площадью Кирова, у горбатых мостиков).

Стоимость одного саженца – 1 тысяча рублей.

Для участия в акции необходимо до 28 сентября направить заявку с указанием наименования организации или ФИО гражданина, количества предполагаемых участников и желаемого количества саженцев на электронный адрес: kseniya.ivanova@petrozavodsk-mo.ru.

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