Мэрия Петрозаводска приобретет 39 квартир для детей-сирот

В администрации карельской столицы заявляют, что в этом году число квартир, приобретаемых для детей-сирот, увеличится в два раза.

Число квартир, приобретенных муниципалитетом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по сравнению с 2016 годом увеличилось более чем в два раза. Об этом сообщает официальный сайт администрации Петрозаводского городского округа.

«В этом году в рамках субсидии мы уже приобрели 21 квартиру. Сейчас получены дополнительные средства – 28 миллионов рублей, на которые будут приобретены еще 18 квартир. Для сравнения: за весь прошлый год приобретено 14 квартир, а в 2015 году – 7. Очевидно, что мы движемся с нарастающими темпами», - заявил начальник управления жилищного хозяйства администрации города Евгений Перов.

По словам Перова, в настоящее время на бесплатное получение жилья в рамках действующей льготы для детей-сирот имеют право 256 петрозаводчан.

«Уже в этом году 188 человек должны быть обеспечены жильем. Еще 60 человек из их числа имеют судебное решение о внеочередном предоставлении жилья», - рассказал Евгений Перов.

На сегодняшний день для обеспечения квартирами всех очередников из категории детей-сирот городу необходимо порядка 327 миллионов рублей, сообщают в мэрии Петрозаводска.

На приобретение квартир для детей-сирот ежегодно выделяется субсидия из бюджета Карелии.