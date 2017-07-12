13:05, 12 Июля 2017
Мэрия Петрозаводска продает недвижимость
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На продажу выставлены три объекта с земельными участками.
Самый дорогой объект, выставленный мэрией на продажу, располагается по адресу ул. Кирова, д.10а. Это здание площадью 383,9 кв.м и земельный участок под ним площадью 429 кв.м. Начальная цена объекта -7, 1 млн рублей. Как пояснили в администрации, речь идет о небольшой деревянной постройке в центре города. Прежде там размещались офисные помещения. Территория на данном участке небольшая, поэтому вести масштабное строительство на месте приобретенной земли не получится. Исключение может составить постройка небольшого офисного здания.
О том, какие еще объекты планируется продать, можно узнать на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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