Мэрия Петрозаводска продает недвижимость

На продажу выставлены три объекта с земельными участками.

Самый дорогой объект, выставленный мэрией на продажу, располагается по адресу ул. Кирова, д.10а. Это здание площадью 383,9 кв.м и земельный участок под ним площадью 429 кв.м. Начальная цена объекта -7, 1 млн рублей. Как пояснили в администрации, речь идет о небольшой деревянной постройке в центре города. Прежде там размещались офисные помещения. Территория на данном участке небольшая, поэтому вести масштабное строительство на месте приобретенной земли не получится. Исключение может составить постройка небольшого офисного здания.

О том, какие еще объекты планируется продать, можно узнать на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".