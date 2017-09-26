Мэрия Петрозаводска продает водонапорную башню и другие помещения

В октябре на торги будут выставлены 10 объектов муниципальной собственности.

Администрация Петрозаводского городского округа в октябре 2017 года проводит аукционы по продаже 10 объектов муниципальной собственности.

Адреса объектов: г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.1 - нежилое помещение, площадью 45,1 кв. м;

г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 58 - нежилое помещение, площадью 75,5 кв. м;

г. Петрозаводск, ул. Сулажгорского Кирпичного завода, д. б/н, - нежилое здание водонапорной башни, площадью 19,6 кв. м;

г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 34 - нежилое помещение, площадью 378,4 кв. м;

г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 22, корп. 1 - нежилое помещение, площадью 3,3 кв. м;

г. Петрозаводск, ул. М.Горького, д. 8 – нежилое помещение, площадью 77,7 кв. м;

г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 8 – нежилое помещение, площадью 13,5 кв. м;

г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 18 - нежилое помещение, площадью 113,1 кв. м;

г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 27 - нежилое помещение, площадью 47,2 кв. м;

г. Петрозаводск, пр. А.Невского, д. 30 - нежилое помещение, площадью 8,3 кв. м.

Информация о проведении аукционов размещена на официальном сайте администрации Петрозаводского городского округа: http://petrozavodsk-mo.ru, официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru

Телефон для справок: 71-33-70.