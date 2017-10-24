Мэрия Петрозаводска продлила прием заявок в общественный совет

Совет по жилищно-коммунальному хозяйству будут формировать до 1 ноября.

Прием предложений о включении в состав Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при администрации Петрозаводского городского округа принимаются до 1 ноября, сообщили в мэрии.

Предложения о кандидатурах необходимо направлять в управление жилищного хозяйства комитета ЖКХ администрации (каб. 334).

Дата окончания приема предложений - 17 часов 1 ноября.

Адрес электронной почты: ugkh@petrozavodsk-mo.ru. Тел./факс: (8142) 71-33-14.