09:37, 24 Октября 2017
Мэрия Петрозаводска продлила прием заявок в общественный совет
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Совет по жилищно-коммунальному хозяйству будут формировать до 1 ноября.
Прием предложений о включении в состав Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при администрации Петрозаводского городского округа принимаются до 1 ноября, сообщили в мэрии.
Предложения о кандидатурах необходимо направлять в управление жилищного хозяйства комитета ЖКХ администрации (каб. 334).
Дата окончания приема предложений - 17 часов 1 ноября.
Адрес электронной почты: ugkh@petrozavodsk-mo.ru. Тел./факс: (8142) 71-33-14.
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