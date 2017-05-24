Мэрия Петрозаводска просит убрать 8 гаражей

Владельцам самовольно установленных гаражей предлагается произвести их демонтаж, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска предлагает владельцам восьми самовольно установленных гаражей, расположенных в районе дома № 48А по ул. Гвардейской, добровольно, своими силами и средствами произвести их демонтаж в срок до 7 июня.