13:28, 24 Мая 2017
Мэрия Петрозаводска просит убрать 8 гаражей
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Владельцам самовольно установленных гаражей предлагается произвести их демонтаж, сообщили в администрации Петрозаводска.
Администрация Петрозаводска предлагает владельцам восьми самовольно установленных гаражей, расположенных в районе дома № 48А по ул. Гвардейской, добровольно, своими силами и средствами произвести их демонтаж в срок до 7 июня.
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