Мэрия Петрозаводска просит убрать еще один незаконно установленный павильон

Продолжается демонтаж самовольно установленных нестационарных объектов, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Администрация предлагает владельцу самовольно установленного павильона, расположенного в районе дома № 2 по ул.Фрунзе, добровольно, своими силами и средствами освободить земельный участок до 21 июля.