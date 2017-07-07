18:40, 07 Июля 2017
Мэрия Петрозаводска просит убрать еще один незаконно установленный павильон
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Продолжается демонтаж самовольно установленных нестационарных объектов, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Администрация предлагает владельцу самовольно установленного павильона, расположенного в районе дома № 2 по ул.Фрунзе, добровольно, своими силами и средствами освободить земельный участок до 21 июля.
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