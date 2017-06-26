Мэрия Петрозаводска просит убрать незаконно установленный шлагбаум

Шлагбаум находится не в центре города, но все равно мешает.

Администрация Петрозаводска предлагает владельцу самовольно установленного шлагбаум, расположенного в районе дома № 5 по ул.Заводской, добровольно, своими силами и средствами в двухнедельный срок с момента размещения на объекте требования об освобождении самовольно (незаконно) занятого земельного участка произвести демонтаж указанного объекта и освободить земельный участок в срок до 6 июля.