Мэрия Петрозаводска: "Разметку начнут наносить, когда установится сухая погода"
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В Петрозаводске администрация подписала контракт на 11 млн рублей о выполнении работ по нанесению дорожной разметки.
Как сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска, 5 июля состоялось подписание контракта на выполнение работ по нанесению дорожной разметки в городе.
"По условиям договора работы подрядчик начнет сразу после подписания контракта и должен их будет завершить до 15 августа", - сказал начальник дорожного отдела Петрозаводска Вячеслав Пухач.
Но ни 6, ни 7 июля работы не начались.
Как пояснили в мэрии, наносить дорожную разметку в дождь нельзя.
"Работы начнутся, как только установится более менее сухая погода", - сказали в администрации.
Напомним, ранее сообщалось, что работы по нанесению дорожной разметки в Петрозаводске будет выполнять вологодская организация "Дорлайн". Сумма контракта составляет 11 млн рублей.
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