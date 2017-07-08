Мэрия Петрозаводска: "Разметку начнут наносить, когда установится сухая погода"

В Петрозаводске администрация подписала контракт на 11 млн рублей о выполнении работ по нанесению дорожной разметки.

Как сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска, 5 июля состоялось подписание контракта на выполнение работ по нанесению дорожной разметки в городе.

"По условиям договора работы подрядчик начнет сразу после подписания контракта и должен их будет завершить до 15 августа", - сказал начальник дорожного отдела Петрозаводска Вячеслав Пухач.

Но ни 6, ни 7 июля работы не начались.

Как пояснили в мэрии, наносить дорожную разметку в дождь нельзя.

"Работы начнутся, как только установится более менее сухая погода", - сказали в администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что работы по нанесению дорожной разметки в Петрозаводске будет выполнять вологодская организация "Дорлайн". Сумма контракта составляет 11 млн рублей.