Мэрия Петрозаводска сообщила об открытии загородных детских лагерей после устранения в них нарушений

После устранения нарушений, выявленных проверяющими органами, начались смены в стационарных загородных лагерях "Уя", "Айно" и "Дружба". Об этом сообщает мэрия Петрозаводска.

Напомним, накануне первых смен сотрудники Роспотребнадзора и Ростехнадзора выявили в трех муниципальных лагерях ряд нарушений, в результате их открытие было сдвинуто на месяц.

"Сейчас все замечания устранены, и три закрытых ранее загородных детских лагеря – "Дружба", "Айно" и "Уя" в первых числах июля начали принимать детей на отдых. В два из них – "Дружба" и "Уя" – дети заехали в субботу, 1 июля. Во второй половине дня понедельника, 3 июля, завершился прием в лагере "Айно", - сообщили во вторник в мэрии.

Чтобы отдохнуть смогли как можно больше детей, в этих лагерях планируется провести три смены – по 18 дней каждая, добавили в городской администрации.

А 27 июня завершилась первая смена в лагере "Старт" в поселке Кончезеро. Этот лагерь заработал вовремя, претензий со стороны проверяющих органов к нему не было. И 1 июля здесь началась уже вторая смена, лагерь принял 120 детей из Петрозаводска и Кондопожского района.

"В нынешнем году приемка лагерей проходила в более жестких условиях, и одной из причин переноса сроков стало качество воды в скважинах, которую теперь можно использовать только для хозяйственных нужд. Межведомственной комиссией, в которой принимали участие сотрудники ГО и ЧС, УВД, Роспотребнадзора и Ростехнадзора, была проведена большая работа по устранению замечаний, в том числе, по организации подвоза питьевой воды. При этом специалисты не раз отмечали, что и городская администрация, и коллективы загородных лагерей максимально старались исправить ситуацию. В результате комиссия приняла решение об открытии смен во всех наших загородных лагерях", - отметила замглавы Петрозаводска Римма Ермоленко.