Мэрия Петрозаводска требует куда-нибудь убрать 57 гаражей

Владельцам незаконно установленных 57 гаражей предлагается произвести их демонтаж, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска предлагает владельцам 11 незаконно установленных гаражей, расположенных в районе дома № 73 по ул. Балтийской, демонтировать их.

Также мэрия просит убрать 23 самовольно установленных гаража, расположенных в районе дома № 59 по ул. Балтийской, и еще 23 гаража, расположенных в районе дома № 51 по ул. Балтийской.

Гаражи предлагается убрать добровольно, своими силами и средствами до 13 июня.