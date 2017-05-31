15:48, 31 Мая 2017
Мэрия Петрозаводска требует куда-нибудь убрать 57 гаражей
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Владельцам незаконно установленных 57 гаражей предлагается произвести их демонтаж, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Администрация Петрозаводска предлагает владельцам 11 незаконно установленных гаражей, расположенных в районе дома № 73 по ул. Балтийской, демонтировать их.
Также мэрия просит убрать 23 самовольно установленных гаража, расположенных в районе дома № 59 по ул. Балтийской, и еще 23 гаража, расположенных в районе дома № 51 по ул. Балтийской.
Гаражи предлагается убрать добровольно, своими силами и средствами до 13 июня.
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