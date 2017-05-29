Мэрия Петрозаводска требует снести шлагбаум в коттеджном городке

Самовольно установленный шлагбаум в коттеджном городке на Древлянке должен быть демонтирован, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска предлагает владельцу незаконно установленного шлагбаума, расположенного в районе дома № 2Б по ул. Паустовского, добровольно, своими силами и средствами произвести его демонтаж в срок до 12 июня.