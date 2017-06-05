Мэрия Петрозаводска забраковала работы "ТехРента" по уборке города

Подрядчик продолжит весеннюю уборку города летом, сообщили в администрации Петрозаводска.

Вопрос весенней уборки города обсуждали участники еженедельного заседания штаба в администрации Петрозаводска.

По муниципальному контракту подрядная организация ООО "ТехРент" осуществляет уборку города. 31 мая установлен был срок ООО "ТехРент" для окончания уборки смета с городских территорий.

С 1 июня специалисты комитета ЖКХ проводили приемку работ по каждому объекту. По улицам: Московская, Университетская, Питкярантская, Сыктывкарская, Хейкконена, а также по внутриквартальным проездам есть замечания - не убран смет в парковочных карманах и разворотных кольцах. В связи с этим работы не были приняты.

"В соответствии с условиями муниципального контракта с подрядчика будет взыскана неустойка, расчет которой будет проведен с 1 июня до момента сдачи работ в полном объеме", - отметила заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлия Мизинкова.